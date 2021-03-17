Париж, , 00:28 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс 16 марта в интервью BFMTV рассказал, что в столичном регионе Иль-де-Франс эпидемиологическая ситуация находится в критическом состоянии и властями рассматривают возможность карантина.

«Настало время рассмотреть возможные меры для столичного региона», — сказал Кастекс, уточнив, что были собраны данные из реанимаций.

«Мы находимся в тревожной и критической ситуации, и очевидно, что меры, подобные тем, к которым мы прибегали в других регионах, сегодня находятся на повестке дня», — добавил премьер имея в виду ограничения, установленные в департаментах Приморские Альпы, Нор и Па-де-Кале.

«Меры должны быть эффективными и справедливыми», — подытожил глава правительства, отмечая, что уровень заболеваемости в Иль-де-Франс превышает на сегодняшний день 418 случаев на 100 тыс. жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, президент совета французского региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег Рено Мюзелье возмутился несправедливыми ограничительными мерами для своего региона.