Подгорица, , 16:39 — REGNUM 22 марта 2020 года (год назад) в Черногории была зарегистрирована первая смерть от последствий COVID-19.

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С тех пор эпидемия унесла 1199 жизней. В память о погибших от последствий вируса в нескольких городах Черногории 22 марта отмечается День траура.

Подгорица, Цетинье, Колашин, Мойковац, Улцинь, Даниловград, Савник, Плав, Петница, Гусинье, Рожае, Жабляк, Плевля, Никшич, Бар, Биело Поле и Герцег-Нови и другие. черногорские муниципалитеты поддержали инициативу президента Черногории Мило Джукановича объявить 22 марта днем траура и днем национальной памяти всех жертв коронавируса.