Джакарта, , 14:02 — REGNUM В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что, по прогнозам, государство вступит в сухой сезон с мая по июнь 2021 года, сообщает Kompas.

«Начало засушливого сезона в 2021 году в большинстве районов Индонезии ожидается в мае и июне 2021 года. Характер засушливого сезона, по оценкам, будет на 34,8% выше нормы», — заявила глава агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии Двикорита Карнавати.

Пик засушливого сезона придется на август 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии зафиксировало, что в период с 1 января по 21 марта 2021 года в стране произошло 873 стихийных бедствия.

Подробнее в материале: В Индонезии зафиксировано 873 стихийных бедствия с начала 2021 года