Джакарта, , 10:14 — REGNUM Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии зафиксировало, что в период с 1 января по 21 марта 2021 года в стране произошло 873 стихийных бедствия, сообщает Antara.

За этот период произошло 16 землетрясений, 80 лесных пожаров, 369 наводнений, 175 оползней, 220 смерчей. В результате этих стихийных бедствий 4 138 853 человека эвакуировали, 277 человек погибли, 12 пропали без вести, а 12 421 человек получили ранения.

С начала 2021 года в Индонезии при стихийных бедствиях пострадали 1709 общественных объектов, в том числе 860 образовательных, 663 религиозных и 186 медицинских учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии от коронавируса привились 5 533 379 человек.

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