Санкт-Петербург, 22 марта, 2021, 12:17 — ИА Регнум. За прошедшую зиму и первый месяц весны в городе на Неве выпало более 183 см снега, с дорог Петербурга вывезено почти 1,4 млн кубометров снежных масс. Об этом 22 марта сообщили в пресс-службе городского комитета по благоустройству.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегоуборочная техника на Невском проспекте (архивное фото)

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Наряду с январем и февралем, не менее снежным оказался и первый месяц весны. Только за минувшую неделю месяца, с 15 по 21 марта, в Петербурге выпало свыше 12 см снега. В среднем в течение прошлой недели круглосуточно город убирали около 780 единиц техники. В садах, скверах и парках работало ежедневно еще порядка 75 машин.

Дорожные службы продолжают чистить проезжую часть и тротуары, вывозить снег и мусор. В понедельник, 22 марта, улицы приводят в порядок 894 единицы техники и 1165 работников ручного труда дорожных предприятий, а в садах, скверах и парках работают еще 86 машин и 494 специалиста.

«Дорожные предприятия комитета по благоустройству с начала холодного сезона собрали с городских дорог и вывезли на пункты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» почти 1,4 млн кубометров снега», — уточнили в комитете.