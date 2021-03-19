Вашингтон, , 08:28 — REGNUM Президент США Джозеф Байден не жалеет о том, что позволил себе резкие высказывания в отношении президента России Владимира Путина. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки.

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На вопрос, сожалеет ли Байден о том, что его слова вызвали гнев российских официальных лиц, Псаки ответила отрицательно.

«Президент дал прямой ответ на прямой вопрос», — подчеркнула она, добавив, что главы государства знают друг друга долгое время и пережили «множество итераций отношений».

Как сообщало ИА REGNUM, в интервью телеканалу ABC News президент США Джозеф Байден заявил, что считает российского лидера Владимира Путина «убийцей». В ответ на хамские публичные заявления американского лидера Путин пожелал Байдену здоровья и напомнил ему детскую дразнилку «кто как обзывается, тот так и называется».

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Глава государства добавил, что готов к открытому разговору с президентом США Джо Байденом в прямом эфире. Путин заявил, что поручит российскому МИД проработать вопрос организации открытого разговора с американским лидером.