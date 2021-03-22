Москва, , 09:36 — REGNUM Министерство финансов России предложило предоставлять свободные средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в том числе в акции и долговые обязательства российских компаний и инфраструктурные проекты, сообщают Известия.

В министерстве считают, что участие средств ФНБ в том или ином проекте не должно быть выше 25% от объёма частных вложений и 40% от суммы заемного финансирования.

Кроме того, суммарный объём вложений не должен превышать 1 трлн рублей в течение трёх лет, а рентабельность инвестиций (или процентные доходы по межгоскредитам) должна быть не менее доходности облигаций федерального займа (примерно 7%).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минфине заявили, что Фонд национального благосостояния по итогам 2021 года может пополниться более чем на 2 трлн рублей. Речь идёт о дополнительных нефтегазовых доходах, которые поступают в федеральный бюджет при стоимости нефти выше 43,3 доллара за баррель.

На 1 января 202ё года объём Фонда национального благосостояния составлял 13,546 трлн рублей (11,7% прогнозируемого ВВП), или $183,358 млрд в долларовом эквиваленте.

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