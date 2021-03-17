Москва, , 14:20 — REGNUM Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут быть вложены в золото, сообщил 17 марта журналистам министр финансов России Антон Силуанов.

Он отметил, что в вопросе инвестирования временно свободных средств Минфин ориентируется на корзину, в которой размещает свои золотовалютные резервы Банк России. Центробанк инвестирует в золото.

«Поэтому мы в своей корзине размещения средств ФНБ также не исключаем возможности использования такого же актива», — сказал Силуанов.

Он добавил, что в ближайшее время расширение валютной структуры ФНБ не планируется, пока будет достаточно китайского юаня и японской иены.

Читайте также: Силуанов объяснил, почему так важно бороться с дефицитом бюджета