Москва, 22 марта, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Следственный комитет России объединит уголовные дела о зверствах нацистов против мирного населения в одно — о геноциде народов СССР, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин.

Sledcom.ru Следственный Комитет Российской Федерации

По его словам, речь идёт о расследовании массовых убийств в районе деревни Жестяная Горка Новгородской области, Ейском детском доме, а также бывших концлагерях в посёлке Моглино Псковской области и в районе Симферополя.

Также в уголовное дело о геноциде народов СССР будут включены дела о массовых убийствах граждан в Ростовской области в 1942 году, где рядом с посёлком Змиёвская Балка, городом Шахты и в Морозовском районе нацисты расстреляли более 30 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе своего выступления на круглом столе «Без срока давности. Геноцид советских народов: холокост в Прибалтике» в Еврейском музее и центре толерантности заявила, что мировое сообщество должно приложить все возможные усилия для того, чтобы противодействовать попыткам ряда стран проводить политику реабилитации Гитлера и фашизма.

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