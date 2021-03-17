Москва, , 15:43 — REGNUM Мировое сообщество должно приложить все возможные усилия для того, чтобы противодействовать попыткам ряда стран проводить политику реабилитации Гитлера и фашизма. Об этом 17 марта заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, в ходе своего выступления на круглом столе «Без срока давности. Геноцид советских народов: холокост в Прибалтике» в Еврейском музее и центре толерантности.

«Я хотела бы поддержать нетерпимость. Нетерпимость к попыткам оправдать, обелить нацистских преступников и их сообщников. В целом ряде стран героизация коллаборационистов стала элементом государственной политики, это факт», — сказала она.

Также официальный представитель МИД РФ отметила, Россия будет бороться с героизацией нацистов, что, по ее словам, уже стало нормой для многих стран, и не позволит искажать роль Красной армии и Советского Союза в спасении народов Европы.

«Необходимо использовать любую трибуну для донесения нетолерантного отношения нашей общественности к проявлению такого рода реваншизма», — уточнила Захарова.

Кроме того, она отметила, что если сегодня мировое сообщество проиграет войну за отстаивание реальных исторических фактов о временах Второй мировой войны и допустит переписывание истории, то спустя небольшое время «мы будем свидетелями свершившейся политики реабилитации Гитлера и фашизма».

«Надеюсь, что мы сделаем все, чтобы этого не произошло. Я знаю, что если мы не будем ничего делать, то это произойдет. Поэтому только вместе, только объединяя усилия», — добавила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны стремятся представить Россию и СССР в историческом контексте агрессорами.