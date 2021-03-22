Москва, , 08:17 — REGNUM Торги по нефти 19 марта завершились ростом. Нефть марки Brent подорожала на 2,80%, до $64,51 за баррель. От минимума $61,46 цена на нефть восстановилась на 4,96%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

18 марта баррель Brent подешевел на 10%, до $61,42 на фоне укрепления доллара из-за распродажи гособлигаций США, роста темпов распространения коронавируса в ряде европейский стран, а также увеличения запасов нефти в хранилищах США.

Восстановлению котировок помогло и то, что Германия, Франция и другие страны объявили о возобновлении прививок вакциной AstraZeneca после того, как регулирующие органы объявили, что вакцина безопасна.

Согласно пятничным данным Baker Hughes буровая активность в США продолжила расти. За неделю их количество выросло с 309 до 318 штук.

Сегодня, 22 марта, на торгах в Азии нефть Brent стоит $64,34 за баррель. Несмотря на укрепление доллара, нефть торгуется в небольшом минусе.

Поддержка может исходить от Венесуэлы, где на газопроводе государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) произошел теракт. Об нем сообщил министр нефти страны Тарека Эль-Аиссами.

Если покупателям сегодня удастся пережить негативный внешний фон с внешних рынков и удержать уровень $63,15, то в ближайшие три дня можно будет увидеть уровень $66,15.

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