Москва, , 16:02 — REGNUM Сегодня, 19 марта, с открытия торгов цены на нефть начали расти после резкого обвала, произошедшего 18 марта на вечерней сессии, когда цены пробили сразу несколько уровней поддержки, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«К середине дня цена марки Brent выросла на 1,5%, до $63,42 за баррель, а цена WTI — на 1,6%, до $60,44 за баррель.

Скорее всего, поводом для обвала стали распространённые в некоторых западных СМИ слухи о том, что в преддверии встречи ОПЕК+, запланированной на 1 апреля, снова обострились противоречия между странами-участницами относительно увеличения добычи нефти.

Напомним, что с 1 апреля добычу начнут увеличивать только Россия и Казахстан, но обе страны смогут её увеличить очень незначительно, в то время как США начинает достаточно активно восстанавливать добычу сланцевой нефти.

Цена Brent сегодня показывает колебания в коридоре $62−64 за баррель, на негативных новостях возможен откат до $60, но там располагается более существенный уровень поддержки.

Сегодня до вечера ожидается, что цена Brent не выйдет за рамки $62,50−64 за баррель», — считает эксперт.

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