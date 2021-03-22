Лос-Анджелес, США, , 08:02 — REGNUM «Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

В составе «Нэшвилла» шайбы забросили нападающие Райан Джохансен, Филип Форсберг и Ээли Толванен. У «Далласа» отличились форвард Ретт Гарднер, Радек Факса и Тай Делландреа.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Нэшвилла». Решающий бросок исполнил нападающий Калле Йернкрок.

В настоящее время «Нэшвилл» занимает шестое место в Центральном дивизионе, на счету команды 29 очков. «Даллас» идёт на седьмом месте с 28 очками.

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