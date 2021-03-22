Лос-Анджелес, США, , 04:14 — REGNUM «Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Лос-Анджелеса» шайбы забросили защитник Шон Уокер и нападающие Дастин Браун и Джефф Картер. У «Вегаса» отличился форвард Томаш Носек.

В настоящее время «Лос-Анджелес» занимает пятое место в Западном дивизионе, на счету команды 32 очка. «Вегас» идёт на первом месте с 43 очками.

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