Тампа, США, , 02:38 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3.

В составе «Тампы» шайбы забросили нападающие Янни Гурд, Алекс Киллорн, Мэтью Жозеф, Тайлер Джонсон и Брейден Пойнт.

В составе «Флориды» точными бросками отметились форварды Картер Вераге, Патрик Хёрнквист и защитник Густав Форслинг.

В настоящее время «Тампа» занимает первое место в Центральном дивизионе, на счету команды 48 очков. «Флорида» идёт на втором месте с 44 очками.

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