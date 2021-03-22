Питтсбург, США, 22 марта 2021, 02:30 — REGNUM «Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.
В составе «Питтсбург» шайбу забросил нападающий Сидни Кросби. У «Нью-Джерси» точными бросками отметились защитник Сами Ватанен и форвард Йеспер Братт.
В настоящее время «Нью-Джерси» занимает седьмое место в Восточном дивизионе, на счету команды 26 очков. «Питтсбург» идёт на третьем месте с 40 очками.
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