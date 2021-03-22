Мадрид, , 00:36 — REGNUM Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Алавесом» в матче 28-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 1:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Единственный гол в матче забил нападающий «Атлетико» Луис Суарес на 54-й минуте. При этом на 86-й минуте форвард «Алавеса» Хоселу не реализовал пенальти.

На сегодняшний день «Атлетико» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, в активе команды 66 очков. «Алавес» идёт на 19-м месте с 23 очками.

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