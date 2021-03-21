Берлин, 21 марта, 2021, 23:41 — ИА Регнум. Правительство Германии намерено продлить до 18 апреля действующие в стране ограничительные меры. Об этом 21 марта телеканал n-tv со ссылкой на проект резолюции по ситуации с пандемией.

Андрей Пронин ИА REGNUM Медицинские маски

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Так, в регионах, где на 100 тыс. жителей приходится 100 случаев заражения коронавирусом в неделю, будет введен ночной комендантский час.

При этом школы и детские сады продолжат работать. На «дистант» предполагается переходить в регионах, где за неделю будет фиксироваться 200 случаев заражения на 100 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее таблоид Bild со ссылкой на проект документа, который канцлер ФРГ Ангела Меркель должна будет обсудить в ближайшие дни с главами федеральных земель Германии, сообщил, что в стране рассматривают возможность продления действующих ограничительных мер в стране, введенных из-за пандемии коронавируса.