Москва, 21 марта, 2021, 21:15 — ИА Регнум. В Москву из Пензы этапирован губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, подозреваемый в получении взятки в размере более 31 млн рублей. Об этом 21 марта сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Pnzreg.ru Иван Белозерцев

«Белозерцев доставлен в Москву, — сказал источник. — Из аэропорта его везут в изолятор временного содержания на Петровке».

По словам источника, следственные действия в Главном следственном управлении СК РФ продолжатся «утром с ним и другими фигурантами дела».

Как передавало ИА REGNUM, 21 марта в Следственном комитете России сообщили, что губернатор Пензенской области Иван Белозерцев был задержан по подозрению в получении взятки в размере 31 млн рублей.

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