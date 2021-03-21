Оттава, 21 марта, 2021, 20:47 — ИА Регнум. Главный тренер «Торонто Рэпторз» Ник Нерс оштрафован на $50 тыс. за бросок медицинской маски за судейский столик в сторону трибун в матче НБА. Об этом 21 марта сообщается на сайте лиги.

AlexChirkin Медицинская маска

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https://twitter.com/MoDakhil_NBA/status/1373102264806612992

19 марта в матче регулярного чемпионата НБА «Торонто» — «Юта» Нерс бросил маску и нецензурно выругался в адрес судей.

«Торонто» занимает 11 место в Восточной конференции.