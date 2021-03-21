Тегеран, , 18:34 — REGNUM В территориальных водах Ирана неизвестные захватили иракское судно, сообщает 21 марта новостной портал Mavasin News.

Издание ссылается на аудиозапись, полученную владельцем буксира, в котором пираты требуют за его освобождение выкуп в размере $80 тыс. Где именно находится судно и его экипаж, пока неизвестно.

Предоставивший запись уже пообещал уведомить о произошедшем базирующийся на Бахрейне Центр взаимопомощи при чрезвычайных ситуациях на море.

Как сообщало ИА REGNUM, российское посольство в Нигерии предпринимает все возможные меры для того, чтобы освободить захваченного в плен пиратами в Гвинейском заливе моряка из России.

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