Абуджа, , 15:30 — REGNUM Российское посольство в Нигерии предпринимает все возможные меры для того, чтобы освободить захваченного в плен пиратами в Гвинейском заливе моряка из России. Об этом 16 марта сообщается на странице российского диппредставительства в соцсети Facebook.

Отмечается, что, по данным компании-судовладельца «De Poli Shipmanagement», 12 марта в 210 милях от города Лагоса (Нигерия) пираты совершили нападение на судно «MT Davide B», в результате которого в числе экипажа судна был похищен гражданин РФ С.В. Вдовин.

«Принимаются все возможные меры по установлению местонахождения С.В. Вдовина и его освобождению», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта стало известно, что пираты атаковали танкер Davide B, на борту которого находились граждане Румынии, Украины и Филиппин.