Будапешт, 21 марта, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Власти Венгрии после решения одобрить российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» подверглись нападкам, заявил в интервью RT министр иностранных дел страны Петер Сиярто.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «'Спутник V'»

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«Мы подверглись нападкам просто потому, что решили обратить свой взор на восток, вместо того чтобы смотреть только на запад в том, что касается приобретения вакцин», — сказал Сиярто.

По его словам, централизованная процедура закупки вакцин, которую проводит ЕС, потерпела неудачу, «поскольку, несмотря на обещания и ожидания, вакцин поступает гораздо меньше, и это происходит куда медленнее, чем было заявлено».

Как сообщало ИА REGNUM, Польша и Венгрия могут оказаться под угрозой лишения финансирования из фонда восстановления Евросоюза. О намерении Еврокомиссии замораживать финансирование стран — членов Евросоюза, в которых будет подтверждено нарушение верховенства права и фундаментальных свобод, заявила заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова