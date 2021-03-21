Ташкент, , 08:30 — REGNUM В Узбекистане за сутки выявили 118 случаев инфицирования SARS-CoV-2, сообщили 21 марта в пресс-службе министерства здравоохранения.

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99 случаев заражения выявили в Ташкенте посредством эпидемиологического расследования. Девять случаев инфицирования зарегистрировали в Ташкентской области, пять — в Кашкадарьинской области, по одному — в Андижанской, Бухарской, Самаркандской, Сурхандарьинской и Хорезмской областях.

Общее число инфицированных составило 81 339. 79 812 из них выздоровели (104 человека за сутки).

На текущий момент на лечении в медицинских учреждениях находятся 905 пациентов, 141 из них — в тяжелом состоянии, 23 — в критическом, добавили в пресс-службе министерства.

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Напомним, в предыдущие сутки в республике выявили 126 носителей коронавируса.