Роли, США, , 05:03 — REGNUM «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

«Каролина» дважды выходила вперёд, шайбы забросили российский форвард Андрей Свечников и нападающий Уоррен Фёгеле. «Коламбус» смог оба раза отыграться благодаря голам Оливера Бьёркстранда и Сета Джонса.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Джекетс». Решающий бросок исполнил Бьёркстранд.

В настоящее время «Коламбус» занимает четвёртое место в Центральном дивизионе, на счету команды 33 очка. «Каролина» идёт на третьем месте с 43 очками.

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