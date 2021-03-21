Детройт, США, , 04:57 — REGNUM «Даллас Старз» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе «Далласа» шайбы забросили нападающие Таннер Керо, Тай Делландреа и защитник Андрей Секера. Российский вратарь Антон Худобин сыграл «на ноль».

В настоящее время «Даллас» занимает шестое место в Центральном дивизионе, на счету команды 27 очков. «Детройт» идёт на восьмом месте с 24 очками.

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