Нью-Йорк, США, , 04:51 — REGNUM «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:1.

В составе «Айлендерс» дубль оформил нападающий Кейси Сизикас, ещё по шайбе забросили Жан-Габриэль Пажо, Джордан Эберле, Энтони Бовиллье и Джош Бейли. У «Филадельфии» отличился форвард Джоэль Фараби.

В настоящее время «Айлендерс» занимает второе место в Восточном дивизионе, на счету команды 44 очка. «Филадельфия» идёт на пятом месте с 33 очками.

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