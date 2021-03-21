Нью-Йорк, США, , 04:48 — REGNUM «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Рейнджерс» шайбы забросили российский нападающий Павел Бучневич, а также Мика Зибанеджад и Бретт Хауден. У «Вашингтона» отличился защитник Джон Карлсон.

Таким образом, «Кэпиталз» прервали свою семиматчевую победную серию.

В настоящее время «Рейнджерс» занимает шестое место в Восточном дивизионе, на счету команды 30 очков. «Вашингтон» идёт на первом месте с 44 очками.

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