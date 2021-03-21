Тампа, США, 21 марта 2021, 02:42 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.
В составе «Тампы» шайбы забросили форварды Брейден Пойнт, Энтони Чирелли, Янни Гурд и Стивен Стэмкос. Российский защитник Михаил Сергачёв отдал результативную передачу.
В составе «Чикаго» точным броском отметился нападающий Алекс Дебринкэт.
В настоящее время «Тампа» занимает первое место в Центральном дивизионе, на счету команды 46 очков. «Чикаго» идёт на четвёртом месте с 33 очками.
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