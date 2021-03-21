Ньюарк, США, , 02:38 — REGNUM «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Питтсбурга» шайбы забросили нападающие Зак Астон-Риз, Брайан Раст и Джейк Гюнцель. У «Нью-Джерси» отличился форвард Кайл Палмьери.

В настоящее время «Питтсбург» занимает третье место в Восточном дивизионе, на счету команды 39 очков. «Нью-Джерси» идёт на седьмом месте с 24 очками.

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