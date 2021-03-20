Москва, , 08:14 — REGNUM Посольство Российской Федерации в США получило письмо американских граждан, которые извиняются за слова своего президента Джозефа Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов, который был отозван в Москву после высказываний Байденеа для консультаций.

Напомним, что президент США Джо Байден вновь обвинил Россию во вмешательство в американские выборы, а также назвал президента РФ Владимира Путина «убийцей». Ряд представителей российских властей назвал такие слова Байдена совершенно недопустимыми. МИД РФ отозвал посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова в Москву для консультаций.

На странице дипмиссии РФ в социальной сети Facebook Антонов написал, что российские посольство в Вашингтоне получило множество писем от американских граждан с извинениями за те необдуманные заявления, что делает руководство США в адрес России.

«Хотел бы выразить чувство глубочайшей признательности гражданам США, направившим в адрес посольства письма в поддержку развития дружественных отношений между Россией и США. Многие выражали несогласие и приносили извинения за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона в адрес России», — написал Антонов.

Антонов подчеркнул, что он очень тронут позицией граждан США, которые хорошо понимают, что диалог между странами необходимо выстраивать на основе взаимного уважения. Если в США есть такие граждане, то и потенциал для нормализации российско-американских отношений еще остается.