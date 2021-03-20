Краснодар, , 19:52 — REGNUM Два человека погибли в результате ДТП в Краснодарском крае. Об этом сообщает следственное Управление Следственного комитета Российской Федерации по региону.

Отмечается, что сообщение об опрокидывании автомобиля УАЗ при пересечении реки Адегой в станице Шапшугской поступило 20 марта в правоохранительные органы Абинского района.

«61-летняя женщина и ее 17-летняя внучка смогли выбраться из транспортного средства и выбраться на берег, — говорится в сообщении. — 35-летняя женщина и ее супруг в результате происшествия погибли».

В настоящее время ведутся поиски 10-летнего сына погибших.

По факту ДТП проводится доследственная проверка.

Как передавало ИА REGNUM, 9 марта в Краснодарском крае попал в ДТП школьный автобус.

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