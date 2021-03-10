Белореченск, Краснодарский край, , 10:04 — REGNUM Школьный автобус попал в ДТП в Краснодарском крае вечером 9 марта. Об этом сообщается на странице Белореченского аварийно-спасательного отряда в instagram.

Авария произошла на трассе А-160 Майкоп — Усть-Лабинск — Кореновск, сообщение поступило к спасателям в 19:30. Автобус столкнулся с автомобилем ВАЗ 2107. На момент аварии в автобусе находились 28 детей — учащихся школы посёлка Родники.

В результате аварии пострадала пассажирка автобуса 2006 года рождения, а также мужчина 1987 года рождения, находившийся в легковом автомобиле. Они были доставлены в Белореченскую ЦРБ.