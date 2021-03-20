Москва, , 15:53 — REGNUM Тесты на коронавирус игроков сборной России по футболу, которые находятся на сборах в Сочи, будут проведены Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 21 марта. Об этом 20 марта рассказал журналистам врач российской сборной Эдуард Безуглов.

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«Завтра будет новый тест на коронавирус по линии УЕФА. Ряд игроков и тренеров ревакцинированы, ряд — переболели, у них антитела, даже они не освобождаются от тестирования», — сказал он.

Также врач сборной России уточнил, что в российских ведущих футбольных клубах коронавирусной инфекцией переболело до 60−70%, а в некоторых — до 80%.

Кроме того, Безуглов подчеркнул, что в российской национальной команде очень внимательно и даже жестко подходит к ситуации с профилактикой SARS-CoV-2.

«Это касается и условий для легионеров, такой вопрос прорабатывает административный штаб сборной, ведутся переговоры с клубами. Проблема решается и решается более благополучно, чем думали вчера», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач российской сборной Эдуард Безуглов рассказал, что голкипер футбольного клуба «Краснодар» Матвей Сафонов может получить вызов в национальную сборную России для участия в матчах чемпионата Европы.