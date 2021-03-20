Афины , , 07:16 — REGNUM Население Греции преимущественно одобряет решение властей признать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», говорится в результатах опроса, проведённого одним из греческих телеканалов.

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Две трети респондентов заявили, что поддерживают закупку страной российской вакцины, а около половины сообщили, что недовольны мерами, которые правительство страны принимало для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции.

В опросе приняли участие тысяча жителей Греции. Исследование проводилось с 12 по 17 марта методом телефонного интервью.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Греции признают российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» наравне с европейскими препаратами.

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