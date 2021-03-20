Симферополь, , 04:46 — REGNUM Указ президента РФ Владимира Путина о запрете иностранцам, а также иностранным компаниям и лицам без гражданства, владеть земельными участками на большей части Крыма, вступил в силу 20 марта.

Речь идет о 19 из 25 муниципальных образований Республики Крым и 12 территорий Севастополя. Документ не распространяется на Симферополь, Джанкое, Красноперекопск, Белогорск, Красногвардейский и Первомайский районы.

Он был подписан главой государства год назад.

Как сообщило ИА REGNUM, 18 марта Владимир Путин, в ходе своего выступления в олимпийском комплексе «Лужники» заявил, что Крым — это сакральное место России.

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