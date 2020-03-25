Симферополь, , 10:49 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ, лишающий иностранных граждан и юридические компании, а также лиц без гражданства права владеть земельными участками на территории Крыма, Севастополя и ряда других регионов страны. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В частности, в перечень приграничных территорий, на которые налагаются ограничения, включили восемь муниципальных округов Севастополя и город Инкерман, а также 19 муниципальных образований Республики Крым.

Помимо этого, в документ включили территории Калининградской области и других регионов РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 18 марта на шестую годовщину воссоединения полуострова с Россией приезжал в Севастополь, где пообщался с представителями местной общественности и провёл ряд встреч с руководителями региона.

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