Рабат, , 03:55 — REGNUM В Марокко за прошедшие сутки выявили 444 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава королевства.

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По данным ведомства, с начала пандемии на марокканской территории выявили 491 019 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Также за 19 марта в королевстве скончались еще семь пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в Марокко выросло до 8755 человек.

Отмечается, что уже смогли выздороветь 478 386 человек. При этом более 4,25 миллионов жителей Марокко прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции.