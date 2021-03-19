Мадрид, 20 марта, 2021, 02:05 — ИА Регнум. Первые для Испании два случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 среди диких американских норок зафиксировали в городе Валенсия. Об этом 19 марта сообщило издание Periodico со ссылкой на местный минздрав.

Ekytza Американская норка

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Инфицирование животных выявлено после их смерти. Отмечается, что риск передачи коронавируса от норок человеку отсутствует.

Как сообщило ИА REGNUM, 27 января власти испанского автономного сообщества Кастилия-и-Леон приказали уничтожить более тысячи норок после выявления очага SARS-CoV-2 на одной из местных ферм.