Будапешт, , 01:25 — REGNUM Прививку от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V» сделал венгерский министр иностранных дел Петер Сиярто 19 марта. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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Чиновник добавил, что мартовские поставки вакцины в Венгрию завершены, но в стране планируют поступление следующих партий.

Как сообщило ИА REGNUM, 15 марта Петер Сиярто и глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора обсудили ряд вопросов, в том числе ситуацию с распространением коронавируса и поставки «Спутник V» в Венгрию.

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