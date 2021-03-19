Рим, 19 марта, 2021, 23:36 — ИА Регнум. Италия может самостоятельно принять решение о допуске российской вакцины от коронавируса «Спутник V», если такое решение не будет принято на уровне Евросоюза. Об этом заявил на пресс-конференции 19 марта премьер-министр Италии Марио Драги.

Дарья Драй ИА REGNUM

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"Если европейская координация, особенно в сфере здравоохранении, не работает, нам следует быть готовым действовать самостоятельно», — сказал он.

Итальянский премьер отметил, что такого мнения в Евросоюзе придерживается не он один, и с подобными высказываниями выступала в том числе канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Он сказала мне, что если ЕМА одобрит «Спутник V» — хорошо, а если нет, то это будет сделано в Германии. Это нормальный прагматизм», — сказал Драги.

Напомним, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) продолжает процедуру экспертизы вакцины «Спутник V». Ряд стран Евросоюза объявили о готовности закупить российский препарат в случае его одобрения регулятором. При этом Словакия и Венгрия уже зарегистрировали «Спутник V», не дожидаясь решения EMA.