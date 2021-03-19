Варшава, , 18:06 — REGNUM Последствия третьей волны пандемии коронавируса в Польше могут быть не менее серьезными, чем второй волны. Об этом 19 марта сообщил директор Польского центра здоровья в Лодзи, эпидемиолог, профессор Мацей Банах в интервью Medonet.pl.

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Кроме того, он считает, что есть высокая вероятность последующих волн пандемии.

«Несмотря на то, что количество прививок в Польше скоро превысит 5 миллионов, пришла третья волна пандемии. И уже сегодня мы видим, что она связана с «британским» штаммом, который оказался всё-таки сложнее для людей, чем «старый» штамм. Сегодня мы видим, что молодые люди и представители среднего возраста тяжелее переносят коронавирус и чаще попадают в больницы, чем ранее. Так что, последствия этой волны могут быть не менее плачевными, чем второй. И касаться они будут более молодых категорий населения», — заявил Банах.

Профессор также отметил, что есть высокая вероятность последующих волн пандемии, которые могут появляться на протяжении очень длительного времени.

«Мы все устали от ограничений, но если мы не будем действовать ответственно, я не знаю, когда мы вернемся к нормальной жизни. Без радикальных ограничений, когда для вируса будут предоставлены все условия, будет большое количество волн на протяжении долгого времени», — заявил он.