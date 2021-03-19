Яунде, 19 марта, 2021, 16:29 — ИА Регнум. 53-й страной, одобрившей применение «Спутника V» — российской вакцины от COVID-19, стал Камерун, сообщили 19 марта в РФПИ.

(сс) Maryam Kamyab. Mehr News Agency Вакцина «Спутник V» в Иране

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По словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, Африка среди других континентов — один из лидеров по количеству государств, одобривших применение «Спутника V».

Дмитриев «Поддерживаем решение министерства здравоохранения Камеруна, которое позволит обеспечить доступ населения к одному из лучших мировых препаратов против коронавируса».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 18 марта, «Спутник V» был одобрен к применению на Филиппинах, а неделю назад одобрение российская вакцина получила в Азербайджане. 50-й страной, одобрившей «Спутник V», стала Намибия.