Москва, , 13:00 — REGNUM Сегодня, 19 марта, нефтяные котировки после 9% обвала накануне 18 марта с $68,00 до $61,50 за баррель Brent, корректируются, вплотную приближаясь к важному уровню сопротивления $65 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

«Вчерашнее падение стало рекордным однодневным снижением цен с марта 2020 года, которое происходило на фоне возвращения уровня доходностей по американским десятилетним гособлигациям к до пандемическому уровню, февраля 2020 года.

Такие совпадения не прошли мимо участников торгов, рыночные условия становятся очень похожими на те, что предшествовали мартовскому обвалу прошлого года, а значит повторение такого сценария и в этом году, становится все более вероятным.

Для рынка нефти это будет сигналом к продолжению нисходящей динамики ниже $60,00 за баррель Brent, но после коррекционного роста к $65,00 и некоторого периода стабилизации в широком диапазоне $62,50−65,00 в ближайшие дни», — считает эксперт.

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