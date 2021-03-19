Санкт-Петербург, 19 марта, 2021, 14:09 — ИА Регнум. В Санкт-Петербург 19 марта доставили долгожданную новую партию двухкомпонентной вакцины от коронавирусной инфекции «Гам-ковид-вак» («Спутник V»), сообщили в пресс-службе Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V")

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Новая партия в количестве 15 300 комплектов доставлена на Центральную фармацевтическую базу. Вакцина расфасована по одной дозе в ампуле, что облегчает ее применение.

«Очередная партия вакцины доставлена. В ближайшее время ее начнут развозить по пунктам вакцинации», — сказал губернатор Александр Беглов.

Напомним, накануне в более чем 30 прививочных пунктах Петербурга первичная вакцинация была приостановлена из-за исчерпания первой дозы препарата. Вторичная вакцинация не приостанавливалась.

За весь период в Петербурге вакцинировано 319 463 человек, из них 217 626 полностью закончили цикл вакцинации. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на 18 марта составлял 29 079 комплектов.