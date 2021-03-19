Москва, , 13:18 — REGNUM Власти России в отношениях с Соединёнными Штатами всегда надеются на лучшее, но готовятся к худшему. Об этом 19 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы, конечно, всегда надеемся на лучшее, мы всегда готовы к худшему при этом», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Таким образом он прокомментировал мнения о том, что мир может ждать новая «холодная война» после высказываний главы Белого дома Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу ABC News, что считает своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей» (killer).

В ответ на оскорбления американского лидера Владимир Путин пожелал Байдену здоровья. Президент России уточнил, что в истеблишменте Соединённых Штатов много честных и порядочных людей, Москва будет опираться на них.

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