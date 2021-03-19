Вашингтон, , 10:33 — REGNUM «Враждебные действия» России не останутся без ответа со стороны США, но Вашингтон оставит возможность для сотрудничества с Москвой. Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила 18 марта в эфире телеканала MSNBC.

По её словам, руководство США не собирается «сидеть смирно, терпеть и смотреть в другую сторону», когда Россия предпринимает враждебные действия против американской стороны. В качестве примеров Псаки привела якобы вмешательство Москвы в американские выборы и назначение награды за смерти солдат США в Афганистане, которое также приписывают РФ.

Президент США Джо Байден будет прямолинейным, предпримет оправданные меры и не станет смягчать свои слова и поступки. В дипломатии США не будут отступать, но будут искать возможности для совместной работы, сказала Псаки.

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