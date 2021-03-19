Москва, , 10:07 — REGNUM До недавнего времени коррекция на рынке нефти носила сдержанный характер и протекала плавно. Но 18 марта у трейдеров не выдержали нервы — Brent обвалилась за день почти на 7%, коснувшись более чем одномесячных минимумов в районе $61,45 с последующим небольшим отскоком к закрытию, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Сегодня, 19 марта, с утра фьючерсы продолжают дешеветь после неудачной попытки набега на отметку $64 за баррель. На рынке черного золота сработал так называемый накопительный эффект, который подтолкнул игроков к массовой и агрессивной ликвидации длинных позиций.

Ранее нефть марки Brent и даже европейские фондовые площадки практически игнорировали историю с отказом стран Европы от использования вакцина AstraZeneca. Укрепление доллара тоже не вызывало сильной реакции со стороны сырьевого сегменте.

Теперь же, когда к этим факторам добавилось обострение противостояния между США и Россией, которое может вылиться в попытки вытеснения Москвой американского сланца в ответ на новые санкции, трейдеры решили, что настал тот самый момент для частичного или даже полного выхода из рынка.

Несмотря на отступление Brent к гораздо более привлекательным уровням, ощутимого возобновления покупок в краткосрочной перспективе ожидать вряд ли стоит, учитывая негативную динамику на фондовых площадках ввиду возобновления роста доходности облигаций.

До конца торговой недели котировки могут предпринять попытки восстановления над уровнем $65, но в лучшем случае выйдут лишь в небольшой плюс по итогам торгов 19 марта при условии, что текущий откат акций не выльется в полноценное бегство от рисков», — полагает эксперт.

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