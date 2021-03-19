Краснодар, , 12:34 — REGNUM В Геленджике возбудили уголовное дело против граждан, подозреваемых в незаконной организации экстремистского сообщества и участии в нём. Об этом 19 марта сообщили в пресс-службе регионального главного управления СКР.

Отмечается, что против 19‑ и 20-летних местных жителей возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.1 УК («Создание экстремистского сообщества»), ещё в отношении ряда молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет по подозрению в участии в нём (ч. 2 ст. 282.1 УК).

По версии следствия, в 2018 году житель Геленджика вместе с единомышленником создал экстремистскую организацию. Участники проводили занятия по рукопашному бою и отработке навыков владения холодным и огнестрельным оружием для подготовки к преступлениям экстремистской направленности.

Кроме того, члены неонацистской организации нападали на граждан по мотивам национальной ненависти и избивали их.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Геленджике и Ярославле 14 участников украинского молодёжного радикального неонацистского сообщества «МКУ». Экстремисты получали с Украины инструкции по проведению терактов и массовых убийств, «отрабатывали приёмы» на людях без определённого места жительства, а также сожгли копию Знамени Победы.

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