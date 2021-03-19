Москва, , 12:17 — REGNUM Следственный комитет России опубликовал видео задержания сторонников украинского неонацистского сообщества «МКУ» в Геленджике.

На кадрах видно, как сотрудники ФСБ выводят в наручниках одного из членов группировки. Затем силовики показывают изъятые нацистские материалы, наклейки, а также ножи и кастеты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники ФСБ задержали в Геленджике и Ярославле 14 участников украинского молодёжного радикального неонацистского сообщества «МКУ».

Экстремисты получали с Украины инструкции по проведению терактов и массовых убийств, «отрабатывали приёмы» на людях без определённого места жительства, а также сожгли копию Знамени Победы.

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